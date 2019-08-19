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«Вест Хэм» хочет продлить контракт с Лансини

19 августа 2019, 16:15
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«Вест Хэм» намерен подписать долгосрочный контракт с полузащитником Мануэлем Лансини. Нынешнее соглашение с 26-летним аргентинцем расcчитано до 2020 года, сообщает Sky Sports.

В договоре также прописана опция о возможности продления действующего контракта на два сезона. Однако лондонский клуб хочет сохранить футболиста в составе и после 2022 года.

Лансини перешел в «Вест Хэм» в 2016-м. С тех пор он провел за команду 72 матча и забил 14 мячей.

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