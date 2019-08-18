Валерий Карпин: «Сами подарили голы сопернику»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:2).
— Ваша команда проиграла здесь и в прошлом сезоне. Получается, что «Уфа» — неудобный соперник?
— Можно на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику, — цитирует Карпина официальный сайт ростовчан.
— Не думаете, что со стороны «Ростова» имела место недооценка соперника?
— Причем здесь недооценка? Это футбол, мы должны двигаться дальше и работать над своими ошибками.
— Оказал ли искусственный газон влияние на итоговый результат?
— Неправильно говорить об этом, хотя в случае с первым голом сыграл важную роль отскок. Но обе команды в равных условиях, поэтому дело не в этом.