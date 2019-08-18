Вадим Евсеев: «Что значит «долгожданная победа»?»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил игру команды в матче 6-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:0).

«Что значит «долгожданная победа»? Это шестой тур. До этого была победа. Выиграли сегодня — молодцы, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Конечно, недочеты есть. Где-то нам повезло, что два основных игрока у них не вышло. Мы готовились, внесли поправки, сделали выводы. Выпустили неплохую группу атаки, которая забила два гола»