УЕФА может изменить правила финансового фэйр-плей из-за коронавируса
УЕФА рассматривает возможность изменения правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает АР. Причина — ситуация с пандемией коронавируса.
Организация учитывает, что из-за приостановки сезона клубы лишились возможности получать доход, что ставит под вопрос соблюдение безубыточности — основного принципа финансового фэйр-плей. В связи с этим Европейская ассоциация футбола создала рабочую группу, чтобы изучить этот вопрос. Решение может быть принято в ближайшие недели.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 362 936 человек. Умерших — 76373, выздоровевших — 292 188.
По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.
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