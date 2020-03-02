У вернувшегося из Италии россиянина обнаружили коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.

Молодой человек мог заболеть на отдыхе в Италии. В Россию он вернулся 23 февраля и находился в частном доме в Московской области. Спустя несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу. Отмечается, что его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Ранее вице-президент Любительской футбольной лиги Артем Смирнов рассказал, что матч в Москве был перенесен из-за подозрения на коронавирус у одного из футболистов. Затем Медицинский комитет Российского футбольного союза сообщил, что один из сотрудников РФС, который вернулся из отпуска в Италии, находится в больнице в Москве, но речи о заболевании коронавирусом нет.

Позже пришли сообщения, что пациент с подозрением на коронавирус лежит в Инфекционной больнице №1 в Москве, до получения результатов анализов диагноз не установлен.