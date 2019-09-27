«Тамбов» вырвал победу у «Крыльев Советов» в матче молодежных команд
27 сентября 2019, 17:57
В матче 11-го тура молодежного чемпионата России «Крылья Советов» принимали «Тамбов». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Единственный гол на 89-й минуте забил полузащитник Денис Скрыпников.
«Тамбов» набрал 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, обойдя «Крылья», у которых осталось 17 баллов.
Молодежные команды
11-й тур
«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 0:1 (0:0)
Гол: Скрыпников, 89.
Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).
27 сентября. Самара. Стадион «Металлург (Запасное поле)».
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