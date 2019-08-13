Старридж должен определиться со своим новым клубом на этой неделе

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж, который сейчас находится в статусе свободного агента, рассматривает предложения от нескольких клубов. 29-летний англичанин хочет определиться со своим будущим на этой неделе, сообщает The Telegraph.

В услугах нападающего заинтересованы: "Ди Си Юнайтед" (США), "Бетис" (Испания), "Болонья" (Италия), "Марсель" (Франция), "Фенербахче", "Бешикташ" и "Трабзонспор" (все – Турция).

Последним клубом Старриджа был "Ливерпуль", в который он перешел в 2013 году из "Челси". Но из-за частых травм форвард за это время провел за "красных" 160 матчей, в которых забил 67 голов.