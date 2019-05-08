СМИ: Блаттер подаст иск против ФИФА. Он хочет вернуть коллекцию часов

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер готовится подать иск на Международную Федерацию футбола, сообщает The New York Times. 83-летний швейцарец в 2015 году был отстранен на восемь лет в связи с коррупционным скандалом.

По информации СМИ, Блаттер хочет вернуть вернуть коллекцию часов – от таких брендов, как Patek Philippe, IWC и Omega. Он планирует подать против ФИФА, в который включит требования о выплате денежных средств (пенсии).

Основная проблема заключается в том, что Блаттер так и не забрал свои личные вещи, в том числе и часы, после отстранения от должности президента ФИФА.