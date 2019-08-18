Шюррле готов стать лидером «Спартака»

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле заявил, что готов взять на себя роль лидера в команде.

— Я очень доволен тем, как все начинается, — приводит слова немца официальный сайт красно-белых. — Команда и болельщики приняли меня тепло, чувствую это. В Швейцарии не реализовал пенальти, но в Грозном удалось исправиться и забить первый мяч. Теперь важно закрепить начатое, чтобы добиться здесь действительно серьезных успехов. Рецепт известен: нужно много и честно работать.

— Вы видите своей миссией сделать игроков «Спартака» более опытными и профессиональными?

— Слишком громко сказано. Я не собираюсь командовать и говорить другим игрокам, кто и что должен делать. Ни в коем случае! Но хочу быть лидером, особенно на поле. А для этого нужно играть на должном уровне. И я готов подавать пример молодым игрокам в том, как нужно работать на поле, как тренироваться в зале.

— Первые ваши результативные передачи — Зелимхану Бакаеву. Многие видят в нем нового лидера красно-белых. Как можете оценить этого молодого игрока с высоты своего опыта?

— Яркий и талантливый парень. Четыре гола в двух матчах с «Туном» и «Ахматом» — это было сильно. Бакаев смело идет в дриблинг, играет на команду. Конечно, пока он не всегда принимает правильные решения, но я готов помогать ему, подсказывать. Я здесь в том числе для этого.

— Как оцените свою форму? Вы уже заметно ближе к оптимальным кондициям?

— Да, но время все равно еще нужно, потому что до этого я долго не имел игровой практики. При этом перебарщивать тоже не стоит: в августе у нас много матчей, нужно распределять нагрузку.