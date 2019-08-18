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«Сэм, молодец! Ошибки надо уметь признавать». Радимов поддержал Семака

18 августа 2019, 18:11
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак извинился за свои слова после матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0). Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов похвалил его за этот поступок.

«Сэм, молодец! Ошибки надо уметь признавать , а это была ошибка! Граждане КДК , прошу учесть это, а так же то, что футбол -это эмоции и не всегда положительные», — написал Радимов в Twitter.

Напомним, сразу после встречи с «Ахматом» к арбитру подошел тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра. Позже в кадре появился Семак и, отстраняя бразильского специалиста от судей, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать».

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