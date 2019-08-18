«Сэм, молодец! Ошибки надо уметь признавать». Радимов поддержал Семака

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак извинился за свои слова после матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0). Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов похвалил его за этот поступок.

«Сэм, молодец! Ошибки надо уметь признавать , а это была ошибка! Граждане КДК , прошу учесть это, а так же то, что футбол -это эмоции и не всегда положительные», — написал Радимов в Twitter.

Сэм, молодец!ошибки надо уметь признавать , а это была ошибка!Граждане КДК , прошу учесть это , а так же то , что футбол-это эмоции и не всегда положительные ! С уважением -всегда ваш Радимов !-) pic.twitter.com/thkjs0QTOe — Владислав Радимов (@radimov02) August 18, 2019

Напомним, сразу после встречи с «Ахматом» к арбитру подошел тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра. Позже в кадре появился Семак и, отстраняя бразильского специалиста от судей, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать».