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Сборная России поздравила Джанни Инфантино с юбилеем

23 марта 2020, 14:14
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Сборная России поздравила президента президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с 50-летием.

— Джанни Инфантино — 50 лет. Поздравляем президента ФИФА и желаем успехов в развитии мирового футбола, — говорится в публикации официального Twitter-аккаунта сборной России по футболу.

Инфантино возглавил ФИФА в 2015 году, а в 2019 году был переизбран на новый срок. Его полномочия рассчитаны до 2023 года.

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