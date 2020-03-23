Сборная России поздравила Джанни Инфантино с юбилеем

Сборная России поздравила президента президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с 50-летием.

— Джанни Инфантино — 50 лет. Поздравляем президента ФИФА и желаем успехов в развитии мирового футбола, — говорится в публикации официального Twitter-аккаунта сборной России по футболу.

Джанни Инфантино — 50 лет. Поздравляем президента ФИФА и желаем успехов в развитии мирового футбола ??

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Gianni Infantino turned 50. Congratulations to @FIFAcom president. Best wishes and success in development of world football! pic.twitter.com/wnGXbmgW53 — Сборная России (@TeamRussia) March 23, 2020

Инфантино возглавил ФИФА в 2015 году, а в 2019 году был переизбран на новый срок. Его полномочия рассчитаны до 2023 года.