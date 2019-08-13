Ругани осталось договориться с "Ромой" о личном контракте

Защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани может в ближайшее время стать игроком "Ромы". Туринский клуб согласился отпустить игрока в Рим, и теперь 25-летнему итальянцу осталось договориться об условиях личного контракта, сообщает Corriere dello Sport.

Футболист хочет зарабатывать не менее 3 миллионов евро в год. "Рома" арендует Ругани на год за 5 миллионов с обязательством выкупа контракта за 25 миллионов евро следующим летом.

Ругани в прошлом сезоне провел 20 матчей за "Ювентус" во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с туринским клубом истекает в 2021 году.