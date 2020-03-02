Роспотребнадзор сделал заявление о подтвержденном заболевании коронавирусом в России

Роспотребнадзор на сайте выступил с заявлением относительно подтвержденного случая заболевание коронавирусом в России.

«2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации.

По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии. В Российскую Федерацию вернулся 23.02.2020 и проживал в частном доме в Московской области. 27.02.2020 г. обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу. Учитывая собранный эпидемиологический анамнез (пребывание в Италии), пациент изолирован в соответствующем отделении. Проведено лабораторное обследование на базе лабораторий Роспотребнадзора, получено наличие нового коронавируса. Результаты исследования подтверждены в Референс-центре по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями.

Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние удовлетворительное.

Незамедлительно был определен круг лиц, с которым он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что коронавирус мог быть выявлен у 29-летнего Давида Берова. Он - футболист-любитель и сотрудник Российского футбольного союза. Беров недавно вернулся из Италии, вскоре после чего обратился к врачам: сначала у мужчины подозревали бронхит, но в итоге пробы на опасное заболевание дали положительный результат.

Также сообщалось, что в одном помещении с заболевшим Беровым в столичной инфекционной больнице №1 лежали еще шесть человек. Когда анализы подтвердили у мужчины коронавирус, его перевели в отдельный бокс.