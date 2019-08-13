"Рома" предлагает за Ловрена 15 миллионов фунтов

"Рома" продолжает переговоры о покупке защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена. Римский клуб предложил за 30-летнего хорвата 15 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph.

Сам Ловрен согласен на трансфер. Игрок недоволен своем нынешним положением в команде. Он не попал даже в число запасных "Ливерпуля" на матч первого тура английской премьер-лиги против "Норвича" (4:1).

Защитник в прошлом сезоне провел 13 матчей в чемпионате Англии и забил один мяч. Вместе с "Ливерпулем" он выиграл Лигу чемпионов.