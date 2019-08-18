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Рохо хочет уйти в «Фенербахче»

18 августа 2019, 17:00
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо хочет сменить команду. Он настаивает на трансфере в «Фенербахче», который готов взять 29-летнего аргентинца в аренду на сезон, сообщает The Sunday Times.

До закрытия трансферного окна в Англии на Рохо претендовал «Эвертон». Но «МЮ» отказался продавать защитника за 25 миллионов фунтов стерлингов, чем вызвал крайнее недовольство со стороны игрока.

Бывший защитник «Спартака» в прошлом сезоне провел шесть матчей за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2021 года.

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