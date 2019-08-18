«ПСЖ» требовал за Неймара у «Реала» Варана и Винисиуса

«Реал» проявлял интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару. Однако парижский клуб потребовал включить в сделку защитника Рафаэля Варана и нападающего Винисиуса. Мадридский клуб ответил категорическим отказом, сообщает El Mundo Deportivo.

Сейчас главным претендентом на Неймара является «Барселона». Однако клубы тоже не могут договориться о деталях трансфера.

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.