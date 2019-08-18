ПСВ отказался продавать Бергвайна «МЮ», «Эвертону» и «Вулверхэмптону»

Нападающий ПСВ Стевен Бергвайн мог уехать в Англию этим летом. Однако клуб из Эйндховена отказался продавать 21-летнего голландца, сообщает De Telegraaf.

Интерес к игроку проявляли ряд английских клубов: «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Изначально ПСВ хотел выручить за трансфер 40 миллионов евро, но потом вовсе передумал продавать нападающего. Более того, клуб продлил с Бергвайном контракт до 2023 года.

Форвард выступает за основу голландского клуба с 2015 года и за это время забил 24 гола в 96 матчах чемпионата. Также на его счету семь матчей за сборную Голландии.