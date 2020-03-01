Президент ФИФА Инфантино допускает, что правило офсайда может измениться

Президент ФИФА Джанни Инфантино не исключает изменений в правилах фиксации положения вне игры.

— Правило офсайда со временем усовершенствовалось, и сейчас мы считаем, что сейчас походящее время, чтобы посмотреть, можем ли мы внести положительные изменения для атакующего футбола, -цитирует президента Football Italia. — Мы можем проверить, получится ли дать нападающим больше возможностей забить.

Ранее в СМИ уже сообщалось о возможных изменениях в этом правиле. Так, по данным Times, часть функционеров ФИФА считает, что офсайд нужно фиксировать только в том случае, если есть «очевидный просвет» между атакующим игроком и футболистом защищающейся команды.

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер до этого внес свое предложение. Французский специалист предложил «не фиксировать офсайд, если любая часть тела атакующего футболиста, которой он может забить гол, находится на одной линии с защищающимся футболистом, даже если все остальные части тела атакующего игрока находятся за этой линией».