Победители чемпионата Крыма получат звания мастеров спорта России

Футболисты команды, которая станет победителем чемпионата Крыма в 2020 году, впервые получат звания мастеров спорта России, сообщает ТАСС.

Есть договоренность с Минспорта РФ, что чемпионат Крыма по футболу войдет в спортивный календарь России, пусть с оговорками и поправками.

После воссоединения России и Крыма в марте 2014 года клубы полуострова были допущены до участия во втором дивизионе чемпионата России. В начале декабря 2014 года исполком УЕФА запретил крымским клубам принимать участие в турнирах, организованных Российским футбольным союзом, после чего РФС исключил команды из чемпионата, а результаты с их участием были аннулированы. После этого УЕФА принял решение об организации чемпионата Крыма с целью развития футбола на полуострове. За время проведения турнира чемпионами региона стали: «ТСК-Таврия» (2016), «Севастополь» (2017, 2019) и «Евпатория» (2018).