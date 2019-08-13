Перишич стал игроком "Баварии"

Полузащитник "Интера" Иван Перишич официально перешел в "Баварию". Немецкий клуб взял 30-летнего хорвата в аренду с опцией выкупа летом 2020-го, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Ранее появлялась информация, что мюнхенцы заплатят за годовую аренду хавбека 5 миллионов евро. Через год "Бавария" заплатит миланцам еще 20 миллионов.

В прошлом сезоне Перишич провел 45 матчей за "Интер", забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.