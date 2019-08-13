Перишич стал игроком "Баварии"

Полузащитник "Интера" Иван Перишич официально перешел в "Баварию". Немецкий клуб взял 30-летнего хорвата в аренду с опцией выкупа летом 2020-го, сообщает официальный сайт мюнхенцев.
Ранее появлялась информация, что мюнхенцы заплатят за годовую аренду хавбека 5 миллионов евро. Через год "Бавария" заплатит миланцам еще 20 миллионов.
В прошлом сезоне Перишич провел 45 матчей за "Интер", забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.
#FCBayern have signed Croatia international Ivan Perišić. The World Cup runner up will join the club on loan from Inter Milan with immediate effect. #ServusIvan #MiaSanMia pic.twitter.com/gHJVZtxYOC— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 13, 2019
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