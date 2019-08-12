Перишич прошел медосмотр для "Баварии"

Полузащитник "Интера" Иван Перишич близок к переходу в "Баварию". Он уже прошел медосмотр перед подписанием контракта, сообщает Bild.

"Медосмотр закончен. Постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь клубу", – заявил 30-летний хорват.

Ранее появлялась информация, что мюнхенцы заплатят за годовую аренду хавбека 5 миллионов евро. Через год "Бавария" выкупит трансфер Перишича.

В прошлом сезоне полузащитник провел 45 матчей за "Интер", забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с итальянской командой действует до 30 июня 2022 года. Зарплата хорвата составляет около 4 миллионов евро в год.