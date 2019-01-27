Опоссум был признан лучшим игроком в матче чемпионата Мексики

Во время одного из матчей чемпионата Мексики на поле выбежал опоссум, сообщает "Бизнес Online".
Животное бегало по полю на протяжении пяти минут, за это время оно преодолело 50 метров. Местный телеканал, транслировавший встречу, признал его лучшим игроком встречи.
Во время матча чемпионата Мексики на футбольное поле выбежал опоссум– Спорт БО (@Sport_BO) 27 января 2019 г.
Мексиканский телеканал решил признать животное лучшим игроком встречи pic.twitter.com/6XO5F69uhG
Дополнительная информация
https://twitter.com/Sport_BO/status/1089455849125396480?s=19
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