Опоссум был признан лучшим игроком в матче чемпионата Мексики

Во время одного из матчей чемпионата Мексики на поле выбежал опоссум, сообщает "Бизнес Online".

Животное бегало по полю на протяжении пяти минут, за это время оно преодолело 50 метров. Местный телеканал, транслировавший встречу, признал его лучшим игроком встречи.