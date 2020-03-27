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Полуфинал Кубка Надежды Осинов — Обольский! Прямая видеотрансляция — в 19:00!

27 марта 2020, 16:30
Полуфинал Кубка Надежды Николай Обольский — Михаил Осинов. Фото "СЭ"
Полуфинал Кубка Надежды Николай Обольский — Михаил Осинов. Фото "СЭ"

В пятницу, 27 марта, «СЭ» продолжает онлайн-турнир среди известных спортсменов по киберфутболу.

Во втором полуфинале Кубка Надежды сойдутся форвард «Нижнего Новгорода» Николай Обольский и полузащитник «Ростова», сын экс-капитана желто-синих Михаил Осинов-младший. Оба играют за «Ливерпуль».

Матч начнется в 19.30 (по московскому времени).

«СЭ» проведет на своем Youtube-канале прямую видеотрансляцию игры Обольский — Осинов с комментариями ведущих. Итоги игрового дня мы подведем в нашей студии.

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