В пятницу, 27 марта, «СЭ» продолжает онлайн-турнир среди известных спортсменов по киберфутболу.

Во втором полуфинале Кубка Надежды сойдутся форвард «Нижнего Новгорода» Николай Обольский и полузащитник «Ростова», сын экс-капитана желто-синих Михаил Осинов-младший. Оба играют за «Ливерпуль».

Матч начнется в 19.30 (по московскому времени).

«СЭ» проведет на своем Youtube-канале прямую видеотрансляцию игры Обольский — Осинов с комментариями ведущих. Итоги игрового дня мы подведем в нашей студии.