Полуфинал Кубка Надежды Осинов — Обольский! Прямая видеотрансляция — в 19:00!
27 марта 2020, 16:30
В пятницу, 27 марта, «СЭ» продолжает онлайн-турнир среди известных спортсменов по киберфутболу.
Во втором полуфинале Кубка Надежды сойдутся форвард «Нижнего Новгорода» Николай Обольский и полузащитник «Ростова», сын экс-капитана желто-синих Михаил Осинов-младший. Оба играют за «Ливерпуль».
Матч начнется в 19.30 (по московскому времени).
«СЭ» проведет на своем Youtube-канале прямую видеотрансляцию игры Обольский — Осинов с комментариями ведущих. Итоги игрового дня мы подведем в нашей студии.