Моуринью очень скучает по футболу. Почти до слез

Известный португальский тренер Жозе Моуринью признался, что очень скучает по работе в профессиональной команде. Рассуждая на эту тему, он не скрывал эмоций. Многие посчитали, что португалец был готов расплакаться.

«Я просто наслаждался. В тот момент, когда я попал в профессиональную команду, что-то внутри меня щелкнуло: «Теперь все серьезно». И так я чувствовал себя на протяжении долгого времени. Но теперь я остановился. И не могу наслаждаться футболом. Мне его очень не хватает», — признался Моуринью.

Jos? Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA — Polo Maruwa (@elchaupo) August 17, 2019

Последним клубом специалиста был «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре 2018 года. Сейчас экс-тренер «Бенфики», «Лейрии», «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «МЮ» работает экспертом на телевидении.