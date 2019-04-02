Месси, Роналду и Неймар – в топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов мира

Французский журнал France Football составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2018/19.
В рейтинге учитывались зарплата (до вычета налогов), бонусы и другие коммерческие доходы игроков, сообщает Sport Witness.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Суммарный доход аргентинца за сезон оценивается в 130 миллионов евро.
На второй строчке форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду - 113 миллионов. Тройку замкнул нападающий "ПСЖ" Неймар с доходом 91,5 миллиона евро.
Топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов в сезоне-2018/19
1. Лионель Месси ("Барселона") – 130 миллионов евро
2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 113
3. Неймар ("ПСЖ") – 91,5
4. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 44
5. Гарет Бэйл ("Реал") – 40,2
6. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") – 33
7. Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед") – 30,7
8. Филиппе Коутинью ("Барселона") – 30
9. Эсекьель Лавесси ("Хэбэй Чайна Форчун") – 28,3
10. Луис Суарес ("Барселона") – 28
11. Жерар Пике ("Барселона") – 27
12. Тони Кроос ("Реал") – 26,3
13. Месут Езил ("Арсенал") – 25,8
14. Кильян Мбаппе ("ПСЖ") – 25
15-16. Оскар ("Шанхай Теллэйс") – 24,3
15-16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 24,3
17. Кевин де Брейне ("Манчестер Сити") – 23,5
18. Халк ("Шанхай Теллэйс") – 23,4
19. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 23,3
20. Серхио Рамос ("Реал") – 23
- Барселона (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Месут Езил
- Луис Суарес
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Серхио Агуэро
- Жерар Пике
- Андрес Иньеста
- Тони Кроос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Рамос
- Гарет Бэйл
- Филиппе Коутинью
- Эсекьель Лавесси
- Алексис Санчес
- Халк
- Кевин де Брейне
- Поль Погба
- Оскар дос Сантос Эмбоаба
- Антуан Гризманн
- Кильян Мбаппе