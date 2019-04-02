Месси, Роналду и Неймар – в топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов мира

Французский журнал France Football составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне-2018/19.

В рейтинге учитывались зарплата (до вычета налогов), бонусы и другие коммерческие доходы игроков, сообщает Sport Witness.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Суммарный доход аргентинца за сезон оценивается в 130 миллионов евро.

На второй строчке форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду - 113 миллионов. Тройку замкнул нападающий "ПСЖ" Неймар с доходом 91,5 миллиона евро.

Топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов в сезоне-2018/19

1. Лионель Месси ("Барселона") – 130 миллионов евро

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 113

3. Неймар ("ПСЖ") – 91,5

4. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 44

​5. Гарет Бэйл ("Реал") – 40,2

6. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") – 33

7. Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед") – 30,7

8. Филиппе Коутинью ("Барселона") – 30

9. Эсекьель Лавесси ("Хэбэй Чайна Форчун") – 28,3

10. Луис Суарес ("Барселона") – 28

11. Жерар Пике ("Барселона") – 27

12. Тони Кроос ("Реал") – 26,3

13. Месут Езил ("Арсенал") – 25,8

14. Кильян Мбаппе ("ПСЖ") – 25

15-16. Оскар ("Шанхай Теллэйс") – 24,3

15-16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 24,3

17. Кевин де Брейне ("Манчестер Сити") – 23,5

18. Халк ("Шанхай Теллэйс") – 23,4

19. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 23,3

20. Серхио Рамос ("Реал") – 23