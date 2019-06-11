Месси, Роналду и Неймар - самые высокооплачиваемые спортсмены мира, Серена Уильямс - 63-я

Издание Forbes опубликовало обновленную информацию о самых высокооплачиваемых спортсменах мира. Первую тройку заняли футболисты - Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар.

Лидер рейтинга Месси зарабатывает за год 127 миллионов долларов, из которых 92 миллиона составляет зарплата, а 35 миллионов - реклама.

По чистой зарплате Месси делит лидерство с боксером Саулем Альваресом. По рекламным контрактам первое место с огромным отрывом занимает Роджер Федерер - 86 миллионов. Реклама позволяет швейцарскому теннисисту войти в пятерку лидеров по заработкам, поскольку его призовые составляют скромные на фоне лидеров 7,4 миллиона. Второе место по рекламе занимает гольфист из США Тайгер Вудс - 54 миллиона (в общем рейтинге - 11-е место).

Единственная женщина в топ-100 - американка Серена Уильямс, делящая 63-е место с доходом 29,2 миллиона.

1. Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 127 миллионов долларов (92 миллиона - зарплата/призовые + 35 миллионов - реклама)

2. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 109 (65+44)

3. Неймар (Бразилия, футбол) - 105 (75+30)

4. Сауль Альварес (Мексика, бокс) - 94 (92+2)

5. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) - 93,4 (7,4 + 86)

6. Рассел Уилсон (США, американский футбол) - 89,5 (80,5+9)

7. Аарон Роджерс (США, американский футбол) 89,3 (80,3+9)

8. Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 89 (36+53)

9. Стефен Карри (США, баскетбол) - 79,8 (37,8+42)

10. Кевин Дюрант (США, баскетбол) - 65,4 (30,4+35)...

63. Серена Уильямс (США, теннис) - 29,2 (4,2+25)