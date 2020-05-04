Мартинес останется главным тренером сборной Бельгии до 2022 года

Роберто Мартинес останется на посту главного тренера сборной Бельгии, сообщает Het Laatste Nieuws. Новое соглашение будет рассчитано до чемпионата мира 2022 года. Заключение сделки было отложено из-за пандемии коронавируса.

— Мартинес будет тренировать Бельгию вплоть до чемпионата мира 2022 года в Катаре, если только не произойдет административная катастрофа, — отмечено в издании.

Со сборной Бельгии Мартинес в 2018 году занял третье место на чемпионате мира, что является лучшим результатом для национальной команды.