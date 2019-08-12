Малком рассказал о Месси и других игроках "Барселоны"

Новичок "Зенита" Малком рассказал о своих уже бывших партнерах по "Барселоне".

– Месси – лучший игрок современности для меня, – цитирует Малкома сайт телеканала "Матч". Как человек он тоже заслужил все то, что имеет. Это абсолютный профессионализм, качество, талант. Он все заслужил сам и по делу. И я счастлив, что мне довелось играть рядом с ним, лучшим в мире.

– Ваш самый памятный разговор с Месси?

– Когда я только приехал в "Барсу", он сказал мне, чтобы я всегда сохранял спокойствие. А потом просто спросил, сколько я играл во Франции, как там шли дела, как мой французский.

– Он воспринимал вас как конкурента?

– Конкуренция если и была, то здоровая. Я знал, чего ждать, ведь Месси – лучший в мире. Как уже сказал, старался учиться новому, а если выпадал шанс отличиться, старался пользоваться им. Так делаю всегда.

– Кто в "Барселоне" определяет атмосферу в коллективе?

– За атмосферу отвечал Жорди Альба.

– А друзья у вас там были?

– Рафинья, Артуро и бразильцы, в частности, Коутинью. Это друзья, которых мне подарил футбол.