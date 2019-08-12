Малком: "Хотел бы сыграть с "Зенитом" против "Барселоны"

Нападающий "Зенита" Малком рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.

– Прекрасно себя чувствую, просто отлично, – приводит слова Малкома сайт телеканала "Матч". – Команда, тренеры, администрация, президент клуба – все меня приятно удивили. Вокруг очень открытые люди, всегда готовы поговорить, узнать, нужно ли мне чем-то помочь. Я называю это профессионализмом. "Зенит" – это команда настоящих мастеров своего дела. Причем высокого уровня. Вижу, что тут можно вершить историю.

– С кем-то из игроков "Зенита" уже сошлись поближе?

– Меня все очень хорошо приняли. Вижу, что в "Зените" много людей, которые любят повеселиться. Поэтому чувствую себя в своей тарелке. К тому же в команде много таких же молодых ребят, как я. Все это в целом создает отличную атмосферу.

– Хотели бы сыграть в Лиге чемпионов за "Зенит" против "Барселоны"?

– Хотел бы сыграть в ней против любой команды. Но такой матч, конечно, был бы особенным. Встретил бы тогда своих товарищей. Но я в любом случае делал бы все ради победы "Зенита".