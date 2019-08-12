Магомед Оздоев рассказал о своей футбольной школе

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев рассказал, как функционирует его детская футбольная школа.

– Мы хотим воспитывать каждого игрока индивидуально, – цитирует Оздоева РИА "Новости". – Нельзя делать команду в детском возрасте. Ее нужно создавать, когда игроки перейдут на профессиональный уровень. Тренерам изначально было сказано, что мы не отталкиваемся от результата, побед в определенных матчах и турнирах. Главное, чтобы в момент перехода во взрослый футбол дети были готовы ко всему.

Станешь требовать результат от тренера – он потребует его от детей. Будет совсем другое отношение. Некоторые специалисты думают, что их уволят, если нет результата. Но самое важное, чтобы дети воспитывались, развивались и шли в нужном направлении. Такая тенденция в Европе. Я внимательно изучал основы воспитания детей в футбольных школах Бельгии. У них это заложено на государственном уровне. Много интересных нюансов развития футбола. Мы переняли это для своей школы.

– Когда ждете первый выпуск?

– Самые старшие дети выпустятся через два года, но их немного – человек 5-6. Одна из основ нашей школы – отсутствие годовых планок. Объединили несколько возрастов – U-12, U-15. Дети младше 12 лет тренируются все вместе. С 12 до 15 лет тоже работают вместе. Каждый ребенок прогрессирует, видя, как трудятся старшие.

– Почему взяли за образец именно Бельгию?

– В последние 5 лет у них самый большой скачок в развитии молодежи. Из чемпионата Бельгии выходит больше всего хороших игроков. Есть другая система – немецкая. Она дала большой результат, был скачок, но потом случился провал. Все из-за того, что не было последовательности. Они набрали одинаково хороших детей и работали с ними по одной программе. Так появилось поколение, которое выиграло чемпионат мира. Но когда они стали уходить – смены не появилось. А в Бельгии подпитка идет постоянно.