Магомед Оздоев: "Дзюба всегда был лидером"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал об отношениях с партнерами по команде.

– Когда есть результат – атмосфера всегда хорошая. Команда проверяется, когда результата нет, цитирует Оздоева РИА "Новости". – У нас такой проверкой был ноябрь прошлого года. Результаты были не лучшими. Но что-то изменилось – каждый игрок понял, что "Зенит" должен быть на первом месте и после зимнего перерыва все наладилось. Со стороны незаметно, но мы иногда тоже кричим друг на друга. Просто у нас на это реагируют совсем по-другому. Есть лидеры, которые могут прикрикнуть – наш капитан Иванович например.

– Бывает, что кричат со злостью, реакция на замечания тоже негативная. В "Зените" такого не заметно.

– Иванович может даже с улыбкой накричать! Ракицкий, Дзюба, Жирков, Смольников – те, кто постарше, давно играют в команде, могут выразить недовольство. Это и хорошо – каждый игрок к ним прислушивается. Речь не об оскорблениях – это подсказки, на которых учатся. Есть Азмун, который всех успокаивает. Он иногда может что-то смешное выдать.

– Вы знаете Дзюбу с 19 лет. Он сильно изменился после чемпионата мира? Или лидерские качества у него были всегда?

– Он всегда был лидером! И это было самой большой его проблемой в "Спартаке" (улыбается). Такой характер дает возможность прогрессировать. Все великие футболисты были лидерами. Если ты не хочешь выигрывать на каждой тренировке, в каждом матче, результата не будет.

– Вы постоянно выходите на поле в связке с Барриосом. Как общаетесь друг с другом?

– Языковой барьер конечно есть. Иногда общаемся жестами. Мы называем Барриоса "Кучо". На колумбийском варианте испанского это означает "друг". Он всегда мне кричит: "Кучо!" И дальше набор непонятных слов. Отвечаю: "Все нормально, я тебя понял".

Честно – приятно играть с ним. Знаю каждый его маневр, а он знает каждый мой маневр. Тяжело найти такого футболиста, которого бы ты так понимал на поле. Получаешь больше удовольствия на поле, делаешь то, что хочется, потому что знаешь – он подстрахует тебя, ты подстрахуешь его. Барриос – отличное приобретение для нашей команды.