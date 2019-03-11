Луи ван Гал объявил о завершении карьеры тренера

Голландец Луи ван Гал сообщил, что не будет продолжать карьеру тренера.

– Я заканчиваю с этим, – приводит слова ван Гала AS. – Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня в работе за границей. Обещал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне уже больше 65. Я не могу продолжать. Как и игроки, моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Могу сказать, что она очень этому счастлива.

Луи ван Гал за карьеру тренировал 5 клубов: "Аякс", "Барселону", АЗ, "Баварию" и "Манчестер Юнайтед". 67-летний специалист дважды занимал пост главного тренера сборной Голландии.

На счету ван Гала 20 трофеев, в том числе победа в Лиге чемпионов с "Аяксом" в сезоне 1994/95.