"Крылья Советов" не собираются увольнять Божовича

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шишков заявил, что клуб не собирается расставаться с главным тренером Миодрагом Божовичем. В пяти стартовых турах чемпионата самарская команда набрала три очка, потерпев четыре поражения подряд.

"Можно не говорить о том, что над Божовичем сгущаются тучи – 100 процентов, руководство клуба ему доверяет, – приводит слова Шишкова ТАСС.

Команда у нас строится, она достаточно молодая. Да, пришли несколько опытных игроков, они ребят сориентируют, пока где-то не хватает опыта и мастерства. Четыре поражения подряд ни о чем не говорят – если бы мы проиграли все вчистую, но мы уступили командам из еврокубков – "Локомотиву" и "Арсеналу". За исключением "Уфы", с которой так сложилось".

"Крылья Советов" на данный момент занимают 14-е место в турниной таблице.