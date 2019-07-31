Клопп, Гвардиола и Дешам - в числе претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Юрген Клопп, Пеп Гвардиола включены в число претендентов на звание лучшего тренера года ФИФА.

В расширенный список кандидатов вошли также такие известные специалисты, как главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади, главный тренер сборной Франции Дидье Дешама, главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, главный тренер сборной Бразилии Тите.

Награды ФИФА The Best планируют вручить на специальной праздничной церемонии 23 сентября в Милане. В прошлом году лучшим тренером года по версии ФИФА признали Дешама, а главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал девятым.