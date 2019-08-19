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Касерес может продолжить карьеру в «Монако»

19 августа 2019, 16:07
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Защитник Мартин Касерес может стать игроком «Монако». Клуб рассматривает вариант приглашения 32-летнего уругвайца, который находится в статусе свободного агента, сообщает L'Equipe.

Стороны уже начали переговоры об условиях контракта. Последней командой Касереса был «Лацио». В прошлом сезоне он провел в серии А 13 матчей.

Ранее футболист выступал за целый ряд известных клубов: «Вильярреал», «Барселона», «Ювентус», «Севилья», «Саутгемптон», «Верона». За сборную Уругвая он провел 93 матча.

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