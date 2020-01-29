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Иван Букин: «Мы очень долго ждали этого момента»

29 января 2020, 20:30
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Бронзовые призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова/Иван Букин рассказали о своих эмоциях после произвольной программы.

— Мы очень долго ждали этого момента. Смотрели, сидели, переживали. Я был очень уставшим. Уже не смотрел итальянцев, выступавших последними, а просто отдыхал, — сказал Букин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

— Лед был очень хороший. Все откатались на максимум, — отметила Степанова.

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