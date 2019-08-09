Источник: представители ЦСКА встречались с агентом Абреу

ЦСКА продолжает проявлять интерес к нападающему "Флуминенсе" Педру Гильерме Абреу дос Сантосу. Представители московского клуба встречались с агентом 22-летнего бразильца, утверждает UOL Esporte.

Бразильский клуб готов расстаться с игроком за 15 миллионов евро. На Педру также претендует "Фиорентина", которая тоже прислала своих представителей на переговоры. Ситуацию осложняет тот, что "Флуминенсе" владеет только 50 процентами прав на игрока.

В этом сезоне Педру сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.