"Интер" претендует на Милинковича-Савича

"Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу. Римский клуб готов отпустить 24-летнего серба за 90 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее фаворитом в борьбе за Милинковича-Савича считался "Манчестер Юнайтед". Игрок даже согласовал условия личного контракта с "МЮ", однако англичане так и не смогли договориться с "Лацио" о понижении стоимости трансфера.

"Интер" готов заплатить за хавбека 75 миллионов, а еще 15 миллионов выплатить в виде различных бонусов.

Футболист сборной Сербии в прошлом сезоне провел 41 матч за "Лацио" и забил семь мячей при трех голевых передачах.