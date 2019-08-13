"Интер" хочет перехватить Кьезу у "Ювентуса"

"Интер" намерен приобрести нападающего "Фиорентины" Федерико Кьезу. Следующим летом клуб готов заплатить за 21-летнего итальянца 70 миллионов евро, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Ранее главным претендентом на нападающего считался "Ювентус". Однако после того как туринцы серьезно продвинулись в переговорах с форвардом "Интера" Мауро Икарди, миланцы решили перехватить молодого игрока у конкурента. Правда, Кьеза пока не дал согласия на переход в "Интер".

Контракт нападающего с "Фиорентиной" рассчитан до 2022 года. В прошедшем сезона Кьеза провел в серии А 37 матчей, в которых отметился 6 голами и 7 результативными передачами.