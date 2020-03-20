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Инфантино считает, что больше не будет трансферов за 100 миллионов евро

20 марта 2020, 10:00
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ФИФА хочет предложить средства или инструменты правовой защиты в связи с пандемией коронавируса, сообщил президент организации Джанни Инфантино. Ранее «Вердер», менхенгладбахская «Боруссия», «Лион» и «Хартс» объявили о сокращениях среди игроков.

— Цифры были завышены, на одного игрока тратилось 100 миллионов евро, — приводит слова Инфантино Marca. —  Но это изменится, таких трансферов больше не будет. Проблема будет заключаться в том, что клубы, подписавшие контракт, никогда не вернут эти деньги. Гонорары будут снижаться.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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