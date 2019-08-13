Икарди подпишет с "Ювентусом" контракт на пять лет

Нападающий "Интера" Мауро Икарди договорился об условиях контракта с "Ювентусом". 26-летний аргентинец подпишет соглашение на 5 лет, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Его зарплата составит 8 миллионов евро в год плюс бонусы. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны "Наполи" и "Монако", но игрок хочет продолжить карьеру в Турине.

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за "Интер", забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт форварда с "нерадзурри" действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.