Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин заявил, что больше не будет выступать за сборную Аргентины. 31-летний форвард признался, что его семья страдала из-за критики со стороны болельщиков.

- Я сообщил главному тренеру сборной о том, что моя карьера в команде закончена, - приводит слова Игуаина портал Goal со ссылкой на Fox Sports. - Я решил уйти, выбрав для этого наилучший способ из возможных. Хочу проводить больше времени со своей семьей.

Я ухожу на радость многим. Люди помнят только ошибки, но таков футбол. Моя семья страдала из-за того, что про меня говорили фанаты. Все забывают о том, что футболисты являются такими же людьми. Когда игроков критикуют с футбольной точки зрения, это нормально. Но очень плохо, если тебя хотят задеть по другим причинам.

Игуаин дебютировал в сборной Аргентины в октябре 2009 года. Всего он принял участие в 71 матче и забил 31 гол.

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