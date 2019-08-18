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Гранат пока не готов выходить на поле

18 августа 2019, 17:17
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Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо рассказал, как чувствует себя защитник Владимир Гранат, который недавно вернулся к тренировкам. Гранат не играл с 16 марта — в концовке матча 20-го тура РПЛ-2018/19 против «Ростова» (0:2) он получил перелом малоберцовой кости.

— Гранат начал работать в группе, но пока до конца не ясно, готов ли он полностью, — цитирует тренера официальный сайт «Рубина». — Один день он чувствует себя хорошо, затем чувствует дискомфорт. Мы надеемся, что он будет готов.

Дополнительная информация

https://www.rubin-kazan.ru/posts/eduardo-dokampo-odnogo-gola-bylo-dostatochno-dlya-pobedy

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