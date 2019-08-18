Гранат пока не готов выходить на поле

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо рассказал, как чувствует себя защитник Владимир Гранат, который недавно вернулся к тренировкам. Гранат не играл с 16 марта — в концовке матча 20-го тура РПЛ-2018/19 против «Ростова» (0:2) он получил перелом малоберцовой кости.

— Гранат начал работать в группе, но пока до конца не ясно, готов ли он полностью, — цитирует тренера официальный сайт «Рубина». — Один день он чувствует себя хорошо, затем чувствует дискомфорт. Мы надеемся, что он будет готов.