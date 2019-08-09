Горан Чаушич: "Мне не нужно было время, чтобы адаптироваться"

Полузащитник тульского "Арсенала" Горан Чаушич после открытой тренировки команды в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Уфы" рассказал о подготовке к игре, а также поделился эмоциями от гола, который ему удалось забить в ворота "Ростова" (2:3) во 2-м туре.

– Наконец, у нас появилась возможность отдохнуть после этого сложного цикла, когда у нас за две недели было пять игр. И поэтому сейчас мы хорошо отдохнули и планомерно готовимся к следующей игре, поэтому надеемся, что покажем хороший результат.

– Прошлый сезон вы провели в "Црвене Звезде". Потребовалось какое-то время на адаптацию в Туле?

– Мне не нужно было время, чтобы адаптироваться, потому что я провел здесь замечательный год. Замечательный клуб, замечательный город. Мне не нужно было время на адаптацию, потому что сложилось впечатление, будто я никуда не уезжал.

– Первый забитый гол добавил уверенности?

– Да, конечно, это добавило уверенности. Потому что до этого удалось пять-шесть раз попасть в штангу. И после этого гола были, конечно, лучшие ощущения.

– Что известно о команде "Уфа" – вашем ближайшем сопернике?

– Это достаточно компактная команда, они хорошо чувствуют себя на поле, поэтому нам главное забить быстрый первый гол, постараться это сделать в первые 15-20 минут. Тогда это придаст нам больше уверенности.