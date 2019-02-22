Голодец – о возможности привлечения Мутко к работе в РФС на почетной должности

Вице-премьер РФ Ольга Голодец после избрания Александра Дюкова на пост президента РФС тепло отозвалась в адрес бывшего главы организации Виталия Мутко.

– Сегодня много теплых слов было сказано в адрес Виталия Мутко. Можно ли привлечь его к работе в РФС в неформальном или почетном статусе?

– Мне кажется, он настолько занят темой стройки (смеется). Действительно, все коллеги благодарили Виталия Леонтьевича. Но сегодня – новая страница! Думаю, что новый руководитель на этом посту тоже будет очень ярким человеком. Он сегодня сделал очень серьезный и амбициозный доклад. С очень конкретными задачами. (Андрей Михайлов)