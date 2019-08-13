Франк де Бур - о зарплатах в женском футболе: "Почему они хотят получать наравне с мужчинами?"

Бывший капитан сборной Голландии Франк де Бур высказал свое мнение относительно призывов уровнять зарплаты в мужском и женском футболе.

"Мне эта идея кажется просто смешной. Это похоже на ситуацию в теннисе. Финал мужского чемпионата мира по футбола смотрят 500 миллионов человек, женского – 100. Вот в чем разница. Это серьезные цифры, – приводит слова де Бура The Guardian.

Конечно, они достойны получать заслуженные деньги. Но именно те, что заслужили. Если женский футбол станет так же популярен, как и мужской, то их желание исполнится. Но пока это не так. Так почему же они хотят получать наравне? Я этого не понимаю".