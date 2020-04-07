ФИФА разрешит изменить сроки трансферных окон и предлагает продлить контракты игроков до конца сезона

ФИФА на своем официальном сайте объявила об изменениях в регламенте мирового футбола, связанных с пандемией коронавируса.

Сообщается, что из-за беспрецедентной ситуации Международная федерация футбола разрешает изменить сроки трансферных окон. Конкретные даты не указаны — это решение будет принято позднее.

Кроме того, из-за форс-мажора в организации предлагают продлить контракты всех игроков до фактического окончания сезона, если действующие соглашения истекают летом 2020 года. При этом, если такой игрок все же решит сменить клуб после окончания действия контракта, он получит такую возможность.

Также ФИФА настоятельно рекомендует игрокам и клубам прийти к соглашению по поводу возможного сокращения зарплат на период пандемии. Если же стороны не достигнут согласия, решение о расторжении трудового договора будет приниматься в установленном порядке с учетом нескольких факторов: была ли попытка прийти к соглашению, экономического положения клуба, пропорциональности в вопросе изменений условий контракта, имело ли место одинаковое отношение ко всем игрокам, а также размера заработка игрока после решения о сокращении зарплаты.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 362 936 человек. Умерших — 76373, выздоровевших — 292 188.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.

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