Евгений Марков: «Очень приятно забить первый гол за «Рубин»

Нападающий «Рубина» Евгений Марков поделился мнением о матче 6-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0), в котором он стал автором единственного гола.

— Очень приятно забить первый гол за «Рубин», но самое главное, что команда выиграла, — приводит слова Маркова официальный сайт казанцев.

— Буквально за несколько минут до гола тренерский штаб начал передавать записки. До вас дошло содержимое этих записок?

— Конечно, мне передал Игорь Коновалов, что перестраиваемся в другую схему. Не буду говорить, в какую. Если тренер захочет, скажет. Там было наставление, как действовать игрокам, на каких позициях.

— То есть эта информация помогла?

— Если выиграли, забили, то да.

— Когда забивали гол, пробили прямо под вратарем. Туда целились или случайно?

— Честно говоря, была задача принять и сразу пробить, поэтому пробил — попал.

— Когда праздновали гол, что изображали? Есть какой-то смысл?

— Смысл есть, но пока не буду говорить.

— Что скажете в целом по матчу?

— Была тяжелая игра. Тула — хороший соперник, который здорово действует на контратаках. У них быстрые игроки, Ломовицкий, Лесовой, Луценко. Были моменты и у них, и у нас, но мы свой реализовали, а они нет.