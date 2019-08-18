Евгений Башкиров рассказал, как чувствует себя в роли капитана «Рубина»
Полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:0).
— Стоит отметить действия всей команды, динамичная атака, в которой каждый сыграл как должен был, как вы выразились, неординарно. Это привело к голу, не стал бы заострять внимание на моих действиях.
— В первом тайме и в начале второго было много невынужденных ошибок в передачах. Вас это не удивляло?
— Я могу сейчас находить причины, чтобы оправдать собственные ошибки, но мы договорились не оглядываться на любые сдерживающие факторы: ни на поле, ни на другие обстоятельства. Намного важнее, что все свои ошибки мы в итоге исправляли.
— Как вам в роли капитана?
— Очень ответственно. Конечно же, для меня это большая радость — выводить команду на поле, которую когда-то выводил наш тренер.
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https://www.rubin-kazan.ru/posts/evgeniy-bashkirov-golevaya-ataka-poluchilas-dinamichnoy