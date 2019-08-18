Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры, сообщает Sky Sports.

38-летний англичанин выступал за «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Челси», «Рому», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби Каунти». Он выигрывал чемпионат Англии (3 раза), Кубок страны (7 раз), Кубок английской лиги (1 раз) и Суперкубок Англии (3 раза). Также в составе «Челси» Коул побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

За сборную Англии защитник провел 107 матчей.